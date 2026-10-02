Hawái pierde uno de sus paisajes más emblemáticos: el arco Hōlei se derrumbó tras 500 años

El histórico arco natural Hōlei se desploma en Hawái después de 550 años

El arco natural Hōlei, una formación de roca volcánica de unos 27 metros de altura que permaneció durante aproximadamente 550 años frente al océano Pacífico, colapsó entre el 23 y el 27 de septiembre de 2026.

El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái confirmó su desaparición el 1 de octubre.

La estructura estaba ubicada en la costa sur de la isla de Hawái, al final de la carretera Chain of Craters Road, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Durante siglos, fue uno de los puntos de referencia de esta zona costera, caracterizada por acantilados de roca volcánica expuestos al oleaje.

Cierre por tormenta tropical Nolo

Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el arco todavía estaba en pie el miércoles 23 de septiembre, pero ya había desaparecido la noche del domingo 27.

El parque permaneció cerrado temporalmente debido a la tormenta tropical Nolo, por lo que no se conoce la hora exacta del colapso ni se ha confirmado que la tormenta fuera su causa directa.

El arco se formó cuando el oleaje erosionó de manera desigual una antigua corriente de lava.

Con el paso del tiempo, las olas desgastaron las partes más vulnerables de la roca hasta crear una abertura natural junto al acantilado.

Este proceso, conocido como erosión diferencial, explica tanto la formación del arco como su eventual desaparición.

: El famoso arco de roca volcánica Hōlei desaparece en el océano Pacífico Parque Nacional de los Volcanes de Hawái

Fenómenos naturales habían afectado el arco

El arco había sufrido daños antes de su colapso. Los terremotos asociados a la erupción del volcán Kīlauea en 2018 afectaron los acantilados cercanos y, en enero de 2020, nuevas grietas obligaron a cerrar el mirador original.

Ese mismo año, el fuerte oleaje de la tormenta tropical Darby desprendió una parte de la base de la formación.

Cuando el parque reabrió y los visitantes regresaron a la costa, encontraron un vacío donde antes se elevaba el arco.

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran el contraste entre la formación intacta y el paisaje posterior al derrumbe.

El colapso modificó una de las vistas más reconocibles del tramo final de Chain of Craters Road.

Tras confirmar el derrumbe, el parque pidió a los visitantes que no se acerquen a los bordes de los acantilados ni ingresen en las zonas cerradas.

Las autoridades advierten que el terreno permanece inestable y que nuevos desprendimientos podrían ocurrir sin previo aviso, con riesgo de caídas al mar.