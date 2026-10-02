'Préstamo inmediato': Cae red 'gota a gota' que acechaba a comerciantes en Quito

Sospechosos de acechar con cobros ilegales a comerciantes en el norte de Quito fueron detenidos por la Policía Nacional.

Un operativo de control dinámico ejecutado en Quito culminó con la aprehensión de tres extranjeros vinculados a una presunta red de usura ("gota a gota") y posible extorsión a comerciantes en el norte de la capital.

La intervención se registró en la intersección de la Avenida Galo Plaza Lasso y Capitán Ramón Borja, en el sector de la Kennedy.

Interceptación en motocicleta sin placas

Durante patrullajes, los agentes policiales detectaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta sin placas.

Tras detener la marcha del vehículo para un registro de rutina, la Policía identificó a ciudadanos de nacionalidad extranjera: Darwin L. y José S.

En el registro personal, los uniformados hallaron en su poder miles de tarjetas publicitarias con la leyenda: "Préstamo de dinero a dueños de negocios de forma inmediata".

La Policía encontró a los sospechosos tarjetas que ofrecían prestamos ilegales inmediatos a comerciantes en el norte de Quito. Policía Nacional

Al ser abordados por los agentes, los sospechosos admitieron de manera voluntaria que realizaban préstamos informales.

Asimismo, el cobro de intereses a comerciantes del sector, e indicaron el domicilio donde operaban y obtenían el material de cobro.

Allanamiento y evidencias

El contingente policial se trasladó al inmueble señalado por los detenidos.

En la vivienda tomaron contacto con Daniela R., de nacionalidad extranjera, quien reconoció dedicarse al negocio ilegal de préstamos junto a su pareja.

Durante las diligencias en el inmueble, las autoridades fijaron e incautaron los siguientes indicios:

04 teléfonos celulares (terminales móviles).

teléfonos celulares (terminales móviles). Dinero en efectivo (dólares americanos y pesos colombianos).

02 cuadernos con registros detallados y listas de cobranzas.

cuadernos con registros detallados y listas de cobranzas. 02 radios intercomunicadores.

radios intercomunicadores. 02 cajas grandes de impresiones con tarjeteros de préstamos informales.

Vínculo con inmueble y proceso legal

Mientras se realizaba la fijación de las evidencias, al lugar arribó el propietario del inmueble, identificado como un servidor policial en servicio pasivo.

El ciudadano indicó a los uniformados que los arrendatarios habitaban en el lugar como personas particulares.

Los tres implicados fueron aprehendidos y trasladados a la Fiscalía para ser puestos a órdenes de la autoridad competente.

Los indicios levantados ingresaron bajo cadena de custodia para dar inicio a la instrucción fiscal por el delito de usura (cobro ilegítimo de intereses) y sus posibles nexos con redes de extorsión a pequeños negocios en Quito.