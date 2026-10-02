Calle Rumichaca: dos tramos permanecen cerrados en el centro de Guayaquil

Los trabajos de reconstrucción avanzan por tramos en esta vía del centro de Guayaquil.

La calle Rumichaca es una de las principales vías del centro de Guayaquil y conecta con sectores comerciales como la Bahía. Por esta zona circulan diariamente buses urbanos, vehículos particulares y camiones.

Los trabajos de recuperación ya comenzaron y se ejecutan de manera progresiva. Por ahora, existen dos sectores que permanecen cerrados debido a las obras.

El primer cierre corresponde al tramo comprendido entre Manuel Galecio y Julián Coronel. En este sector se realizan trabajos para la reconstrucción de la vía.

El segundo punto de intervención está entre Alejo Lascano y Manuel Galecio, donde se ejecutan trabajos relacionados con los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas.

La intervención continuará avanzando por otros tramos de Rumichaca hasta llegar a Junín, pero los próximos cierres se definirán conforme avance la obra.

Comienza los trabajos de recuperación Allan Falconi Comienza los trabajos de recuperación Allan Falconi Comienza los trabajos de recuperación Allan Falconi

Nueve líneas de buses modificaron sus recorridos

La calle Rumichaca es utilizada actualmente por 27 rutas de buses urbanos. Debido a los cierres, nueve líneas modificaron temporalmente sus recorridos.

Las líneas afectadas son la 21, 42, 55, 62, 67, 83, 89, 116 y 119.

Estas unidades utilizan una ruta alterna para evitar el tramo cerrado. Desde Rumichaca toman Manuel Galecio, Ximena y luego Julián Coronel, para continuar posteriormente con su recorrido habitual.

Los cambios en las rutas se mantendrán mientras avancen los trabajos en los sectores intervenidos.

Dos carriles serán para buses

Como parte del plan de mejoramiento, la ATM también prepara un nuevo orden para la circulación en este tramo de Rumichaca.

La vía contará con dos carriles exclusivos para buses urbanos y otros dos carriles para vehículos particulares.

Para identificar estos espacios se instalará nueva señalización en los semáforos y se marcarán los cuatro carriles sobre la calzada.

También se renovarán las señales de los paraderos y aquellas que indican los lugares donde está prohibido estacionar.

Además, se instalarán cámaras de control para vigilar que los conductores respeten la distribución de los carriles.

En una primera etapa, quienes realicen paradas indebidas o circulen por un carril que no corresponde recibirán notificaciones preventivas.

Los trabajos continuarán hacia la calle Junín

La intervención de Rumichaca continuará de manera progresiva. El avance hacia Junín implicará nuevos cambios en la circulación, que serán definidos conforme avance la obra.

La ATM también realizará jornadas de socialización con los conductores de las 27 rutas de buses que circulan por este corredor.

El objetivo es explicar el uso de los carriles destinados al transporte público y los espacios establecidos para las paradas.