Hermana de Enrique Iglesias queda atrapada en Qatar en medio del conflicto

La española Ana Boyer, hermana del cantante Enrique Iglesias, atraviesa un momento complicado al quedar atrapada en Qatar mientras se encuentra en la recta final de su embarazo.

Boyer está en la ciudad de Doha junto a su esposo, el extenista Fernando Verdasco, y sus tres hijos. La familia no ha podido salir del país debido a la tensión en Medio Oriente y a las restricciones en el espacio aéreo de la región.

A través de sus redes sociales, la hermana menor del cantante envió un mensaje para tranquilizar a quienes han mostrado preocupación por su situación.

“Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”, escribió Boyer en sus historias de Instagram. La situación ocurre mientras la española espera a su cuarto hijo, cuyo nacimiento está previsto para los próximos meses.

Ana Boyer vive en Qatar desde 2016, cuando se mudó con Verdasco por compromisos profesionales. Desde entonces la familia se ha establecido en Doha, aunque mantiene vínculos frecuentes con España.

Debido al contexto regional, Boyer también tuvo que cancelar algunos compromisos profesionales en Europa, entre ellos la presentación de una colección de joyería en Barcelona de la firma de la que es embajadora.

La hija de la socialité Isabel Preysler forma parte de una de las familias más mediáticas de España y es hermanastra de figuras conocidas como Enrique Iglesias, además de otras personalidades del espectáculo y la sociedad española.

Aunque la situación en la región mantiene en alerta a residentes y turistas, Boyer aseguró que ella y su familia se encuentran a salvo mientras esperan que la situación se estabilice para poder viajar nuevamente.