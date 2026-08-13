¿Es CR7? Cristiano Ronaldo sorprende con un radical cambio de look

CR7 apareció en los entrenamiento del Al Nassr con un nuevo look.

Nuevo matrimonio, nueva temporada y, al parecer, nuevo Cristiano. A sus 41 años, CR7 regresó este jueves 13 de agosto de 2026 a la sede del Al Nassr con el cabello corto y teñido en tonos claros y cobrizos, bastante diferente al oscuro que ha llevado durante buena parte de su carrera.

“¿Quién llegó?”

El propio Al Nassr aprovechó la transformación para jugar con sus seguidores. El club publicó imágenes de la llegada del portugués bajo la pregunta “¿Quién llegó?”, y su apariencia rápidamente comenzó a llamar la atención en redes.

El corte mantiene los lados cortos y en degradado, pero el gran cambio está en el color, Cristiano apostó por una mezcla entre rubio, castaño claro y cobrizo, que dependiendo de la luz incluso luce rojiza.

Del “sí, acepto” a un nuevo CR7

El cambio llega apenas días después de otro momento importante en su vida. Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil privada en Cascais, Portugal, después de una relación que comenzó en 2016.

Tras la celebración, el delantero volvió al trabajo para preparar la temporada 2026-2027 con el conjunto saudí. Es decir, CR7 regresó de casado, con nuevo look y con un enorme objetivo deportivo por delante.