La selección de Ecuador jugará su tercer partido en el Mundial Sub 17 Qatar 2026.

La Mini Tri quiere seguir haciendo historia en el Mundial Sub 17 Qatar 2026, y este miércoles 25 de noviembre enfrentará a Corea del Sur, en un partido que será transmitido en vivo por Teleamazonas.

El complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan, será testigo de este duelo donde se definirá el liderato del Grupo B. El partido arranca a las 07:30.

El equipo dirigido por Gonzalo Ferrea llega a esta tercera fecha con cuatro puntos tras ganar 3-0 a Nueva Caledonia y empatar 0-0 con Uganda.

Corea del Sur, por su parte, suma seis puntos tras vencer 3-0 a Uganda y golear 6-0 a Nueva Caledonia.

Dónde ver el Ecuador vs. Corea del Sur

En Ecuador existen cuatro formas de ver el partido:

En vivo, en señal abierta de Teleamazonas

de Teleamazonas En la página web www.teleamazonas.com

En el canal de YouTube

En TikTok.

Quienes están fuera de país y quieren alentar a la Tricolor lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Teleamazonas, con el relato de Alfonso Laso, 'La Voz de La Tri'.