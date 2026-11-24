A sus 19 años, el felino dejará de someterse a intentos para bajar de peso.

Pan Baobao, el leopardo que alcanzó popularidad en redes sociales por su figura redondeada, vuelve a ser noticia. Sus cuidadores decidieron suspender el programa para hacerlo adelgazar y concentrarse en mantener su condición física.

El felino habita en el zoológico de Panzhihua, en la provincia china de Sichuan. Debido a su avanzada edad, los especialistas consideran que las dietas estrictas y el ejercicio intenso podrían resultar contraproducentes.

¿Por qué suspendieron su programa para adelgazar?

A sus 19 años, Pan Baobao tiene una edad equivalente a la de una persona de entre 70 y 80 años. Por ello, sus cuidadores consideran que no es conveniente exigirle una reducción de peso.

Además, las revisiones veterinarias recientes indican que se encuentra en buenas condiciones de salud y que su peso permanece relativamente estable.

Su apariencia también está influida por cambios naturales del envejecimiento, como la flacidez de la piel.

¿Qué come actualmente Pan Baobao?

El leopardo mantiene una alimentación controlada, adaptada a sus necesidades. Su dieta incluye más de 500 gramos diarios de carne de res y pollo.

También cuenta con actividades de estimulación, entre ellas una pelota de gran tamaño que utiliza para jugar y ejercitarse a su propio ritmo.

¿Por qué se hizo famoso en redes sociales?

La popularidad de Pan Baobao comenzó en 2024, cuando sus fotografías y videos empezaron a circular en distintas plataformas digitales.

Su cuerpo redondeado, sus movimientos tranquilos y su expresión peculiar llevaron a los usuarios a compararlo con el oficial Clawhauser, conocido en Latinoamérica como Benjamín Garraza, de la película Zootopia.

Ahora, lejos de los intentos por modificar su apariencia, el zoológico centra sus cuidados en conservar su estabilidad física.