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Sociedad

De la guardería a la escuela: 5 claves esenciales para facilitar la adaptación de los niños

Pasar de la guardería a la escuela es un gran cambio. Cinco claves para acompañar a los niños con una base emocional sólida.

El paso a la escuela es uno de los primeros grandes cambios en la vida de un niño.

Unicef

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 ago 2026 - 07:00

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Anticipar la nueva rutina, validar sus emociones y mantener una comunicación cercana con los docentes puede ayudar a que esta etapa sea más llevadera.

Pasar de la guardería a la escuela implica nuevas rutinas, espacios, compañeros y responsabilidades. 

Según un estudio de Unicef, las transiciones educativas requieren acompañamiento para favorecer el bienestar emocional, la socialización y la disposición de los niños hacia el aprendizaje.

Iniciar la etapa escolar con una base emocional sólida ayuda al proceso de adaptación. El acompañamiento, debe involucrar tanto a las familias como a la institución educativa

¿Cómo acompañar la transición a la escuela?

Las recomendaciones son: 

  • Anticipar el cambio de manera positiva

Los padres pueden conversar con los niños sobre cómo será su nueva escuela, mostrarles fotografías y explicarles cómo transcurrirá su día. 

Frases que relacionen el inicio escolar con presión o miedo pueden generar una percepción negativa del cambio.

  • Validar las emociones

Nervios, tristeza o enojo pueden aparecer durante los primeros días. En lugar de minimizar lo que siente el niño, los adultos pueden escucharlo y transmitirle seguridad

  • Generar rutinas previas

A esto se suma la creación de rutinas similares a las escolares antes del inicio de clases, especialmente en horarios de sueño, alimentación y juego.

  • Comunicación efectiva con docentes

Conocer al docente y compartir información sobre los hábitos, gustos o temores del niño puede facilitar su adaptación. 

Mantener una comunicación abierta permite que la familia y la escuela acompañen de mejor manera las necesidades que puedan surgir durante las primeras semanas.

  • Despedidas breves pero afectivas

Finalmente, al momento de dejar al niño en la escuela, se recomiendan despedidas breves pero afectivas

Un abrazo, una frase o un pequeño ritual pueden ayudar a transmitir seguridad. El objetivo es que el niño entienda que sus padres se irán, pero también que regresarán por él.

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