De la guardería a la escuela: 5 claves esenciales para facilitar la adaptación de los niños

El paso a la escuela es uno de los primeros grandes cambios en la vida de un niño.

Anticipar la nueva rutina, validar sus emociones y mantener una comunicación cercana con los docentes puede ayudar a que esta etapa sea más llevadera.

Pasar de la guardería a la escuela implica nuevas rutinas, espacios, compañeros y responsabilidades.

Según un estudio de Unicef, las transiciones educativas requieren acompañamiento para favorecer el bienestar emocional, la socialización y la disposición de los niños hacia el aprendizaje.

Iniciar la etapa escolar con una base emocional sólida ayuda al proceso de adaptación. El acompañamiento, debe involucrar tanto a las familias como a la institución educativa.

¿Cómo acompañar la transición a la escuela?

Las recomendaciones son:

Anticipar el cambio de manera positiva

Los padres pueden conversar con los niños sobre cómo será su nueva escuela, mostrarles fotografías y explicarles cómo transcurrirá su día.

Frases que relacionen el inicio escolar con presión o miedo pueden generar una percepción negativa del cambio.

Validar las emociones

Nervios, tristeza o enojo pueden aparecer durante los primeros días. En lugar de minimizar lo que siente el niño, los adultos pueden escucharlo y transmitirle seguridad.

Generar rutinas previas

A esto se suma la creación de rutinas similares a las escolares antes del inicio de clases, especialmente en horarios de sueño, alimentación y juego.

Comunicación efectiva con docentes

Conocer al docente y compartir información sobre los hábitos, gustos o temores del niño puede facilitar su adaptación.

Mantener una comunicación abierta permite que la familia y la escuela acompañen de mejor manera las necesidades que puedan surgir durante las primeras semanas.

Despedidas breves pero afectivas

Finalmente, al momento de dejar al niño en la escuela, se recomiendan despedidas breves pero afectivas.

Un abrazo, una frase o un pequeño ritual pueden ayudar a transmitir seguridad. El objetivo es que el niño entienda que sus padres se irán, pero también que regresarán por él.