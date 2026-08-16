¿Qué hacer y qué no con perros y gatos en casa durante un sismo? Guía de emergencia

Una mujer sostiene a un gatito rescatado tras el terremoto que golpeó a Colombia

Los animales de compañía también son vulnerables durante un sismo. El ruido, los movimientos bruscos y la caída de objetos pueden provocarles miedo y hacer que tengan comportamientos inesperados, como esconderse, intentar huir o reaccionar de manera defensiva.

Por ello, además de preparar un plan para la familia, es importante incluir a perros y gatos en el protocolo de emergencia.

Prepara un kit de emergencia

La Cruz Roja recomienda alistar un kit de emergencia. Una mochila para la mascota debe permanecer en un lugar accesible y fácil de transportar. Se recomienda incluir:

Agua potable y alimento para tres a cinco días.

para tres a cinco días. Medicamentos habituales .

. Copia del carné de vacunación .

. Correa, arnés, bozal o transportador .

. En el caso de los gatos tener una funda de arena y bolsas para recoger sus desechos.

y bolsas para recoger sus desechos. Tazones para colocar comida y agua.

Fotografías recientes de la mascota y su cuidador, en caso de que se extravíe.

de la mascota y su cuidador, en caso de que se extravíe. Si es posible, una cama o juguete que pueda transportarse fácilmente.

Mantener al animal identificado

Antes una emergencia, es necesario que el animal tenga su placa de identificación y datos de contacto actualizados.

Durante un sismo, perros y gatos pueden intentar escapar por puertas o ventanas abiertas. Por eso, es importante mantener cerradas las posibles vías de escape mientras dure el movimiento telúrico.

Los perros deben tener una correa disponible, mientras que para los gatos es recomendable tener preparado su transportín.

¿Qué hacer y que no si hay un sismo?

Si tu mascota está contigo háblale con voz tranquila y familiar. Evita gritos y movimientos bruscos.

No la fuerces a salir de un lugar donde esté segura. Tampoco intentes sujetarla a la fuerza.

El miedo puede provocar que incluso una mascota normalmente tranquila muerda o arañe. Por eso, es mejor evitar movimientos repentinos.

Esconderse debajo de un mueble o en otro espacio seguro puede ser una reacción normal al miedo. Espera a que termine el movimiento y, cuando sea seguro, acércate lentamente. Llámala por su nombre y utiliza una voz familiar.

Al evacuar de tu casa junto al 'peludito', mantenlo alejado de otros animales y personas hasta que disminuya la agitación. También revisa si presenta heridas o lesiones y dale tiempo para recuperar la calma.