Un juez federal ordena liberar a Liam Conejo y su padre de un centro de detención en EE.UU.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, quien llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman cuando fue puesto bajo custodia por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dieron la vuelta al mundo.

El niño y su padre fueron detenidos el 20 de enero durante las redadas antinmigración en el estado de Minesota ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

El niño ecuatoriano de cinco años que fue hallado "deprimido y triste" por el legislador demócrata Joaquín Castro, quien lo visitó tras haber sido trasladado a más de 2 000 kilómetros de distancia, a un centro de detención en Texas diseñado para familias. Han estado detenidos durante más de una semana.

Este sábado 31 de enero, parece haber una luz de esperanza en su caso. Un juez federal ha ordenado la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, de acuerdo con una orden judicial que obtuvo CNN.

La orden especifica que el niño en edad preescolar y su padre deben ser liberados a más tardar el martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial, según San Antonio Express-News.

Juez había bloqueado su traslado y deportación

El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados.

Según reportes de prensa, ambos tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de inmigración.

El juez también impidió que ambos fueran trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.