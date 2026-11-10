Nuevos requisitos para cambiar billetes de USD 50 y 100 en Ecuador

El Banco Central del Ecuador estableció nuevos requisitos para cambiar billetes de USD 50 y USD 100 en sus ventanillas.

El Banco Central del Ecuador (BCE) estableció nuevas disposiciones para el depósito y cambio de billetes de USD 50 y 100, con el objetivo de reforzar los controles contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos.

Las medidas constan en la Resolución Administrativa BCE-GG-021-2026, emitida el 27 de octubre y publicada en el Registro Oficial el viernes 6 de noviembre de 2026, fecha desde la que entró en vigencia.

¿Qué requisitos debes cumplir para cambiar billetes?

Los ciudadanos que deseen cambiar billetes de USD 50 o USD 100 por otros de menor denominación directamente en las ventanillas del Banco Central deberán cumplir nuevos controles.

Según la resolución, se solicitará:

Identificación del ciudadano que realiza la operación

Identificación del ciudadano que realiza la operación Declaración del origen lícito del dinero que desea cambiar

Declaración del origen lícito del dinero que desea cambiar Registro de los números de serie de los billetes entregados

Estas medidas buscan identificar la procedencia de los recursos y mejorar el seguimiento de las operaciones en efectivo.

Además, las empresas ya no podrán realizar este tipo de canje directamente en las ventanillas del BCE, pues el servicio estará destinado a personas naturales.

¿Qué pasa si quieres depositar USD 50 o USD 100 en tu banco?

Los ciudadanos podrán continuar depositando estos billetes en bancos, cooperativas y mutualistas como lo hacen habitualmente.

La nueva disposición no establece una prohibición ni modifica de manera general el procedimiento de depósito para los clientes de estas instituciones.

Los cambios se concentran en las operaciones que realizan las entidades financieras con el Banco Central.

A partir de la normativa, los bancos y cooperativas deberán depositar los billetes de alta denominación exclusivamente en las instalaciones autorizadas del BCE, como las Casas de la Moneda ubicadas en Sangolquí, Guayaquil y Cuenca.

¿Por qué el Banco Central implementó estos controles?

El objetivo es fortalecer la prevención del lavado de activos mediante una mayor trazabilidad de los billetes de alta denominación que ingresan al sistema financiero.

La resolución también establece que, cuando el BCE envíe remesas de billetes a la Reserva Federal de Estados Unidos, podrá compartir información sobre su denominación, cantidad y números de serie.

Sin embargo, no se incluirán datos personales de clientes, depositantes ni información protegida por el sigilo bancario.

Las entidades financieras tendrán un plazo de dos meses desde la entrada en vigencia de la resolución para adaptar sus sistemas y procedimientos operativos.