Irán y EE.UU. retoman sus negociaciones para poner fin de la guerra en Oriente Medio

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo esperar "pasar página" en la relación con Irán este domingo, al comienzo de unas conversaciones en Suiza destinadas a finalizar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.

Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá y el sábado, ante la continuación de los bombardeos israelíes, anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Catar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

Califican negociaciones como históricas

Desde el hotel de lujo donde se celebran las reuniones, el vicepresidente estadounidense JD Vance calificó la cita de "histórica" y expresó su esperanza en "pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní".

Al menos 30 personas murieron el sábado en el este y el sur del territorio libanés. La calma volvió al final de la jornada, cuando el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.

En cualquier caso, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que no se podrá sellar ningún acuerdo con Washington si las hostilidades no cesan en Líbano.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo "con mucha fuerza" si no "detiene a sus aliados" en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario" y advirtió que "sean cuales sean los avances diplomáticos que haya, no permitiré que Irán se dote del arma nuclear".

Buscan eliminar amenazas

Previamente, su ministro de Defensa, Israel Katz, había señalado que sus tropas pueden actuar "sin ninguna restricción" para "eliminar las amenazas" en el sur de Líbano.

Los encuentros tienen lugar en un resort de lujo de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro de Suiza. La delegación estadounidense está encabezada por JD Vance y la iraní, por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Las discusiones deberían durar "unos días", afirmó el sábado JD Vance, quien precisó que solo podría quedarse en Suiza "uno o dos días", donde también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Si los dirigentes iraníes "están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación" con Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense este domingo.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.