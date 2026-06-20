Irán advierte a EE.UU. que el acuerdo estará 'en peligro' si no se aplica rápidamente

Irán asegura que tratado de paz con Estados Unidos está en peligro.

La cancillería de Irán anunció este sábado 20 de junio el viaje de una delegación negociadora a Suiza para tratar la implementación del acuerdo firmado entre la república islámica y Estados Unidos destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Según un medio estatal, los negociadores iraníes partieron este sábado rumbo al país alpino. En una nota divulgada por la agencia oficial IRNA, el vocero de la cancillería, Esmail Baqai, apuntó que el equipo "pedirá la implementación de los compromisos de la otra parte".

Baqai añadió que "la otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible; de lo contrario, todo el entendimiento se verá en peligro".

En la negociación habrá países invitados

Pakistán anunció que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantendrán el domingo en Suiza conversaciones técnicas para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Como seguimiento de la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, se celebrarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, el 21 de junio", señaló la cancillería.

La diplomacia pakistaní agregó que mediadores de Pakistán y Catar participarán en las discusiones con representantes estadounidenses e iraníes.