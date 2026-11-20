El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 20 de noviembre de 2026 que Rusia y China ya no tienen presencia en Venezuela, luego de que su administración les solicitara abandonar el país.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al referirse a los resultados de su reciente gira por Asia y a su encuentro con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

Trump respondió a una pregunta sobre la influencia de Pekín en Venezuela y el canal de Panamá. En ese contexto, sostuvo que ambos países habían intentado ampliar su presencia en territorio venezolano, pero que Estados Unidos les pidió retirarse y accedieron a hacerlo.

El mandatario también afirmó que Rusia había tenido una participación importante en Venezuela. Como parte de su explicación, mencionó que Estados Unidos destruyó una embarcación que, según él, se encontraba en el país.

Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el barco, la fecha del operativo ni las circunstancias del ataque.

Las declaraciones de Trump no significan necesariamente que se haya comprobado la salida total de Rusia y China de Venezuela. Hasta el momento, no existe una confirmación independiente de que ambas potencias hayan retirado todas sus actividades, inversiones y relaciones económicas con el país sudamericano.

Una publicación del 11 de noviembre ya había recogido declaraciones similares de Trump sobre la supuesta salida de ambos países. En ese momento tampoco se habían difundido confirmaciones oficiales de Pekín, Moscú o Caracas que respaldaran una retirada completa.