José María Balcázar fue electo como Presidente interino de Perú

José Balcázar sonriendo durante la sesión que escogerá al nuevo presidente o nueva presidenta interina del país este miércoles, en Lima (Perú).

José María Balcázar fue electo presidente interino de Perú la noche de este miércoles 18 de febrero del 2026. El congresista reemplazará a José Jerí, quien fue destituido tras cuatro meses en el cargo.

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.

Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha