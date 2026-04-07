Turista muere tras fallar los frenos de canopy en la laguna del Yambo, en Salcedo

Un turista murió tras fallar los frenos en el canopy, en la laguna del Yambo.

Un turista murió tras presuntamente fallar los frenos del canopy en la laguna del Yambo, en Salcedo, provincia de Cotopaxi. El trágico hecho ocurrió el Viernes Santo, 4 de abril de 2026.

Un hombre de 58 años oriundo de Machala fue la víctima mortal en este destino turístico que recibe a cientos de visitantes a lo largo del año.

El hombre fue rescatado luego de golpear contra los tubos que soportan la estructura del canopy. Sufrió graves lesiones y fue trasladado a una casa de salud.

Sin embargo, los doctores confirmaron que el hombre llegó sin signos vitales al centro de salud.

Mientras tanto, la Intendencia, Policía Nacional y Comisaría acudieron al sitio para clausurar de manera temporal el lugar a pesar de contar con los permisos correspondientes.

Aún se investigan las causas del siniestro que terminó con la vida del hombre, quien viajó hasta la Sierra ecuatoriana aprovechando los días de asueto por Semana Santa.