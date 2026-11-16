Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí decomisaron 530 paquetes de presunta base de cocaína, fusiles y vehículos robados tras un enfrentamiento armado en el sector Manantial, en Montecristi.

Un presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos falleció, cinco personas fueron aprehendidas y 530 paquetes de presunta droga fueron decomisados durante una operación militar en Montecristi, provincia de Manabí.

Enfrentamiento armado en Montecristi

La intervención fue un cargo de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, quienes desplegaron un reconocimiento ofensivo tras obtener información de inteligencia militar sobre una célula vinculada a la facción de alias Loco Ovidio.

Según el informe de las Fuerzas Armadas, al ingresar al sector, los uniformados fueron recibidos con disparos de armas de fuego.

Ante el ataque, los militares hicieron uso legítimo de la fuerza y se produjo un enfrentamiento en el que resultó abatido un presunto miembro de la organización criminal.

Detenidos, drogas y armamento decomisado

Tras neutralizar la amenaza, el personal militar aprehendió a cinco sospechosos, entre los que constan dos menores de edad.

Además, en el sitio hallaron 530 bloques de aproximadamente un kilogramo cada uno con sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente base de cocaína.

Durante el registro del inmueble y sus alrededores, los soldados incautaron los siguientes indicios:

Armamento y municiones: Dos fusiles calibre 5,56 milímetros, una escopeta, una pistola marca Taurus, una alimentadora, seis municiones calibre 9 milímetros y tres cartuchos calibre 12 (uno de ellos percutido).

Dos fusiles calibre 5,56 milímetros, una escopeta, una pistola marca Taurus, una alimentadora, seis municiones calibre 9 milímetros y tres cartuchos calibre 12 (uno de ellos percutido). Vehículos: Una camioneta Chevrolet y una motocicleta, ambas con reporte de robo.

Equipos y dinero: Un dron, cuatro teléfonos celulares, un dispositivo USB y USD 1 617 en efectivo.

La intervención militar en el cantón Montecristi se ejecutó con base en trabajos de inteligencia y dejó un presunto integrante del grupo delictivo abatido tras atacar a los uniformados. FF.AA.

Los aprehendidos y todas las evidencias levantadas fueron entregadas bajo cadena de custodia a las autoridades competentes para el inicio de los procesos judiciales correspondientes.