Un momento de tensión marcó la última jornada de la visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica. Mientras realizaba su recorrido de despedida a bordo del papamóvil, el sumo pontífice recibió el impacto accidental de un objeto lanzado desde la multitud, golpeando directamente cerca de uno de sus ojos.

El incidente se registró en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

En medio de la euforia de miles de asistentes que buscaban acercarse al líder de la Iglesia católica, uno de los presentes arrojó un pequeño rosario con la intención de que fuera bendecido, pero el lanzamiento tomó desprevenido al pontífice.

Las imágenes captadas por las transmisiones oficiales muestran el instante exacto en que el papa León XIV hace un gesto de dolor y se lleva la mano al rostro tras el golpe. Pese a la sorpresa y a lo delicado de la zona afectada, el vehículo oficial no detuvo su marcha y el líder religioso mantuvo la calma, retomando los saludos pocos segundos después.

Tras el suceso, voceros del Vaticano emitieron un reporte para llevar tranquilidad a los fieles y a la prensa internacional. La Santa Sede descartó cualquier tipo de lesión ocular o física, asegurando que el estado de salud del Santo Padre es óptimo y que el episodio quedó únicamente en un susto propio de la cercanía con la multitud.

Antecedentes: una práctica recurrente durante la gira

El lanzamiento de objetos hacia el vehículo papal no fue un hecho aislado durante su estadía en territorio sudamericano. A lo largo de los recorridos previos en esta misma gira, el papa León XIV había protagonizado varios momentos distendidos al atrapar al vuelo distintos rosarios, cartas y pañuelos que los fieles le arrojaban desde las vallas de seguridad.

En repetidas ocasiones, el pontífice lograba sujetar los artículos en el aire, los bendecía rápidamente y los devolvía a sus dueños entre aplausos.

Esta dinámica generó que los asistentes en Lima intentaran replicar el gesto durante la jornada final, aunque en esta oportunidad la fuerza y dirección del lanzamiento provocaron el impacto involuntario.

Superado el percance, el líder católico continuó con el protocolo establecido y presidió la misa masiva de despedida, un evento histórico que congregó a cerca de 1.5 millones de personas antes de emprender su vuelo de retorno a Roma