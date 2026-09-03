Depresión posparto: ¿cómo reconocer una enfermedad que afecta hasta a 1 de cada 5 madres?

La depresión posparto puede aparecer después del nacimiento de un bebé y provocar tristeza, ansiedad, aislamiento y otros síntomas que pueden afectar la vida cotidiana de las madres.

Pamela Cisneros tenía 49 años cuando protagonizó un ataque en Times Square, Nueva York, el 31 de agosto de 2026, que dejó una mujer muerta y un hombre herido. Días después, su familia reveló un dato de su historia que volvió a poner la salud mental materna en discusión.

En Estados Unidos, el caso de Lindsay Clancy también puso la salud mental materna bajo la lupa. Después de tener a su tercer hijo presentó ansiedad, insomnio, depresión y pensamientos intrusivos. En 2023 fue acusada de matar a sus tres hijos y su defensa sostiene que atravesaba una psicosis posparto.

Pero no todos los casos llegan a situaciones extremas. La actriz Hayden Panettiere habló públicamente sobre la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija y sobre la necesidad de recibir tratamiento.

Tres historias diferentes que vuelven a poner sobre la mesa una realidad que puede permanecer oculta después de un nacimiento, la salud mental de las madres también puede deteriorarse y necesita atención.

Una de cada cinco madres puede atravesarla

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 20% de las nuevas madres presenta depresión o ansiedad posparto.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) explica que la mayoría de episodios de depresión perinatal comienza entre cuatro y ocho semanas después del nacimiento, aunque los síntomas pueden aparecer en otros momentos del periodo perinatal.

Esto significa que mientras una familia celebra la llegada de un bebé, una madre puede estar enfrentando tristeza profunda, ansiedad, culpa o desesperanza sin que quienes están a su alrededor lo detecten.

¿Cómo saber que no es solamente cansancio?

Después del parto pueden aparecer cambios emocionales, cansancio, preocupación o ganas de llorar. Sin embargo, cuando los síntomas son intensos, persisten durante más de dos semanas o afectan la vida cotidiana, pueden ser una señal de depresión posparto.

Entre las alertas están:

Tristeza persistente

Culpa excesiva

Pérdida de interés

Desesperanza

Aislamiento

Alteraciones del sueño

Dificultad para cuidar de sí misma o del bebé

También pueden aparecer pensamientos relacionados con hacerse daño o con la muerte. En estos casos se necesita atención profesional inmediata.

¿Por qué ocurre?

No existe una única causa. Los cambios físicos y emocionales después del nacimiento pueden combinarse con antecedentes de depresión o ansiedad, falta de sueño, acontecimientos estresantes, dificultades económicas o ausencia de una red de apoyo.

Por eso, frases como “solo está cansada”, “son las hormonas” o “debería estar feliz porque tiene a su bebé” pueden hacer que las señales pasen desapercibidas.

Depresión y psicosis posparto no son lo mismo

La psicosis posparto es mucho menos frecuente y constituye una emergencia médica. Puede provocar delirios, alucinaciones, confusión y pérdida de contacto con la realidad.

Esta diferencia es importante en el caso de Lindsay Clancy, su defensa sostiene que atravesaba una psicosis posparto, pero esta afirmación forma parte de su estrategia dentro del proceso judicial.

Tener depresión posparto no significa que una mujer desarrollará psicosis ni que tendrá comportamientos violentos.

¿La depresión posparto tiene tratamiento?

Dependiendo de cada caso, el tratamiento puede incluir psicoterapia, acompañamiento profesional y medicamentos prescritos por especialistas.

Detectarla a tiempo también depende del entorno. Preguntar cómo se siente una madre, ayudarla a descansar y tomar en serio cambios persistentes en su comportamiento puede ayudar a identificar que necesita atención.

Porque después de un nacimiento toda la atención suele concentrarse en el bebé, pero la madre también atraviesa una transformación física y emocional y su salud mental necesita cuidado.