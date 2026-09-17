'He vuelto': El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reactiva su cuenta en la red social X

Su regreso ocurre más de dos años después de su última publicación en la plataforma.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reapareció este jueves 17 de septiembre de 2026 en la red social X con un breve mensaje: “I'm back” (He vuelto).

Assange publicó el mensaje en su cuenta personal de X, acompañado de una publicación de WikiLeaks que incluía una fotografía suya en Australia.

Su perfil había permanecido sin actividad durante más de dos años, desde finales de junio de 2024.

El regreso a las redes sociales se produce después de que Assange recuperara su libertad en junio de 2024, tras alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

El fundador de WikiLeaks se declaró culpable de un cargo relacionado con la obtención y divulgación de información clasificada de defensa estadounidense.

De una prisión británica a Australia

Como parte del acuerdo, Assange recibió una sentencia de 62 meses, equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido, por lo que pudo salir en libertad.

Después de la audiencia en las Islas Marianas del Norte, viajó a Australia, su país natal.

Antes de su regreso, Assange pasó cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Reino Unido.

Previamente permaneció durante unos siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había buscado refugio desde 2012.

¿Qué hizo Assange después de recuperar su libertad?

Tras regresar a Australia, Assange mantuvo un perfil público más limitado, aunque volvió a participar en algunos actos.

En 2024 intervino ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, donde habló sobre las consecuencias de su detención y su caso.

Durante 2025, también apareció en distintos eventos públicos, entre ellos una manifestación propalestina en Sídney y el funeral del papa Francisco.

Su reaparición de este jueves en X marca ahora un nuevo capítulo en su presencia pública, aunque en su primer mensaje no detalló cuáles serán sus próximas actividades.