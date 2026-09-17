Sismo de magnitud 3,9 se registró frente a las costas de Santa Elena la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026.

Un sismo de magnitud 3,9 en la escala de Richter se registró a las 18:33 de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la provincia de Santa Elena.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el epicentro del temblor se localizó a 32,51 kilómetros de Santa Elena, a una profundidad de 34 kilómetros.

Hasta el momento, los organismos de control y gestión de riesgos no han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del movimiento telúrico.

El IG-EPN mantiene habilitada su plataforma digital para que la ciudadanía pueda reportar si sintió el sismo y evaluar la intensidad en los diferentes sectores de la costa ecuatoriana.