Sismo de magnitud 3,9 se registró frente a las costas de Santa Elena
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reportó un sismo con epicentro localizado a 32,5 kilómetros de Santa Elena.
Sismo de magnitud 3,9 se registró frente a las costas de Santa Elena la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026.
Imagen referencial
Compartir
Actualizada:
17 sep 2026 - 18:49
Un sismo de magnitud 3,9 en la escala de Richter se registró a las 18:33 de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la provincia de Santa Elena.
De acuerdo con el informe oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el epicentro del temblor se localizó a 32,51 kilómetros de Santa Elena, a una profundidad de 34 kilómetros.
Hasta el momento, los organismos de control y gestión de riesgos no han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del movimiento telúrico.
El IG-EPN mantiene habilitada su plataforma digital para que la ciudadanía pueda reportar si sintió el sismo y evaluar la intensidad en los diferentes sectores de la costa ecuatoriana.
Compartir