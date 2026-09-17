Federación inglesa pide a Infantino todos los documentos del proyecto FIFA abandonado

Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que haga públicos todos los documentos relativos al proyecto, posteriormente abandonado, de abrir las Copas del Mundo a los inversores privados, indicó este jueves la prensa local.

La propuesta del italo-suizo, al frente de la FIFA desde 2016, se quedó en nada tras haber suscitado una amplia polémica en el mundo del fútbol.

La presidenta de la FA, que además es vicepresidenta y miembro del Consejo del organismo mundial, escribió a Infantino para solicitarle la divulgación de toda la información relacionada con este proyecto, antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA el 15 de octubre.

Infantino se disculpó en agosto por haber anunciado, para sorpresa general, este proyecto de inversión privada, y un comunicado del comité ejecutivo prometió un examen del procedimiento, sin precisar, sin embargo, quién llevaría a cabo esta investigación.

Sin embargo, la UEFA declaró haber "perdido la confianza" en Infantino y presentó acciones legales ante tribunales estadounidenses para obtener la divulgación de los documentos relacionados con el proyecto.

Debbie Hewitt también pidió la publicación de los documentos relativos a la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial. La suspensión de la sanción se produjo tras una llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump a Gianni Infantino.

Infantino confirmó el 6 de septiembre que aspira a un nuevo mandato en el Congreso de la FIFA de marzo de 2027. Por ahora es el único candidato declarado, pero la UEFA se ha comprometido a presentar un candidato creíble que compita contra él.