La Conmebol y la Federación de Colombia donarán un millón de dólares para damnificados

Equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio Ana Pilar durante las operaciones de rescate tras un terremoto en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en un esfuerzo conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), anunció la entrega de una donación económica de un millón de dólares destinada a mitigar los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que impactó al territorio colombiano.

La medida busca respaldar la atención inmediata a miles de familias afectadas y aportar de forma directa a la reconstrucción de la infraestructura crítica en los municipios más golpeados por la emergencia sísmica.

El millonario aporte institucional será canalizado mediante la iniciativa oficial de respuesta humanitaria “Colombia, un solo corazón”, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos y la distribución efectiva de alimentos, suministros médicos y alojamiento temporal.

Desde la sede principal del organismo continental en Luque, Paraguay, la dirigencia del balompié de la región enfatizó que el deporte rey no puede permanecer indiferente ante tragedias sociales que demanden la unión inmediata de sus instituciones.

La respuesta de la comunidad deportiva no se ha limitado al apoyo financiero internacional, ya que a nivel local la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) determinó suspender temporalmente los encuentros programados de la liga profesional.

Bajo la premisa “El fútbol puede esperar, Colombia nos necesita”, la dirigencia deportiva nacional priorizó la seguridad ciudadana y la logística de rescate, permitiendo que estadios e instalaciones se adapten como puntos de apoyo humanitario.

Este despliegue solidario ha sumado a figuras históricas, clubes continentales y jugadores en activo, quienes han utilizado sus plataformas digitales para convocar a la comunidad internacional a sumarse a las brigadas de recolección de ayuda.

Diversas federaciones de la región también expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de respaldo a las autoridades locales, ratificando el papel cohesionador del fútbol sudamericano durante coyunturas de alta vulnerabilidad.

Representantes de los organismos gubernamentales y de socorro en Colombia destacaron que este tipo de aportes del sector privado e institucional fortalecen la capacidad operativa en territorio nacional.

Con este capital se acelerará la adquisición de maquinaria pesada para remover escombros y la habilitación de albergues definitivos para las poblaciones que sufrieron la pérdida total de sus viviendas en el epicentro de la tragedia.

Con esta acción integral, la CONMEBOL reafirma su compromiso de responsabilidad social en Sudamérica, demostrando que la relevancia del balompié trasciende los escenarios deportivos para convertirse en un aliado determinante ante emergencias humanitarias.

Las autoridades del fútbol continuarán monitoreando la evolución del plan de recuperación para definir nuevas acciones de acompañamiento técnico y comunitario en las zonas golpeadas por el desastre natural.