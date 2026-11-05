30 ríos desbordados en cinco provincias de Ecuador este miércoles 4 de noviembre
La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que hay, hasta las 07:00 de este jueves 5 de noviembre, hay 30 ríos desbordados por las lluvias.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene vigilancia por el desbordamiento de ríos en cinco provincias este 5 de noviembre.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 08:40
Ecuador enfrenta emergencias por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Una de las consecuencias de las prescipitaciones son los desbordamientos de ríos.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta las 07:00 de este jueves 5 de noviembre de 2026, hay 30 ríos desbordados en cinco provincias de Ecuador.
Las provincias afectadas son: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender a las familias afectadas.
Guayas es la provincia con más afectaciones por el desbordamiento de 14 ríos. Le sigue Manabí y Santa Elena con seis cada una.
Los ríos desbordados son:
Esmeraldas
- Río Cayapas- Eloy Alfaro
Guayas
- Estero el Cañal- Daule
- Río Pilco – Guayaquil
- Río Tenguel – Guayaquil
- Río Pula – Daule
- Río Jaboncillo- Daule
- Río Jaguas- Naranjal
- Estero Perinao – Balzar
- Río Pula- Santa Lucía
- Estero El Chorrón- Naranjito
- Río Canaan – Pedro Carbo
- Río Amarillo- Alfredo Baquerizo Moreno
- Río Naranjito - Milagro
- Estero Loco - Lomas De Sargentillo
- Río Milagro- Milagro
Manabí
- Río Ayampe- Puerto López
- Río Casas Viejas- Jipijapa
- Río La Vaca – Jipijapa
- Río Julcuy – Jipijapa
- Río Guineal – 24 De Mayo
- Río Garrapata – Chone
Los Ríos
- Río Caracol - Babahoyo
- Oncebi- Ventanas
- Bobo – Ventanas
- Río Las Trancas – Ventanas
Santa Elena
- Río California
- Río Salanguillo
- Río Javita
- Río Dos Mangas
- Río Valdivia
Las emergencias por El Niño han provocado la muerte de 11 personas hasta el martes 3 de noviembre de 2026, según la Secretarpia de Riesgos.
Además, hay 39 230 personas afectadas y 9 728 damnificados a escala nacional. También hay 11 449 viviendas afectadas y 38 destruidas.
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