30 ríos desbordados en cinco provincias de Ecuador este miércoles 4 de noviembre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene vigilancia por el desbordamiento de ríos en cinco provincias este 5 de noviembre.

Ecuador enfrenta emergencias por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Una de las consecuencias de las prescipitaciones son los desbordamientos de ríos.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta las 07:00 de este jueves 5 de noviembre de 2026, hay 30 ríos desbordados en cinco provincias de Ecuador.

Las provincias afectadas son: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender a las familias afectadas.

Guayas es la provincia con más afectaciones por el desbordamiento de 14 ríos. Le sigue Manabí y Santa Elena con seis cada una.

Los ríos desbordados son:

Esmeraldas Río Cayapas- Eloy Alfaro Guayas Estero el Cañal- Daule

Río Pilco – Guayaquil

Río Tenguel – Guayaquil

Río Pula – Daule

Río Jaboncillo- Daule

Río Jaguas- Naranjal

Estero Perinao – Balzar

Río Pula- Santa Lucía

Estero El Chorrón- Naranjito

Río Canaan – Pedro Carbo

Río Amarillo- Alfredo Baquerizo Moreno

Río Naranjito - Milagro

Estero Loco - Lomas De Sargentillo

Río Milagro- Milagro Manabí Río Ayampe- Puerto López

Río Casas Viejas- Jipijapa

Río La Vaca – Jipijapa

Río Julcuy – Jipijapa

Río Guineal – 24 De Mayo

Río Garrapata – Chone Los Ríos Río Caracol - Babahoyo

Oncebi- Ventanas

Bobo – Ventanas

Río Las Trancas – Ventanas Santa Elena Río California

Río Salanguillo

Río Javita

Río Dos Mangas

Río Valdivia

🌧️ #DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Con corte a las 07h00 de este jueves 5 de noviembre, se registran 30 desbordamientos de cuerpos hídricos en cinco provincias del país. Mantenemos el monitoreo de las condiciones de riesgo a nivel nacional. https://t.co/i3FqJZnJeM — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 5, 2026

Las emergencias por El Niño han provocado la muerte de 11 personas hasta el martes 3 de noviembre de 2026, según la Secretarpia de Riesgos.

Además, hay 39 230 personas afectadas y 9 728 damnificados a escala nacional. También hay 11 449 viviendas afectadas y 38 destruidas.