¿Lotería de Visas 2027? Estas son las razones por las EE. UU. aún no abre la convocatoria

Cada año, durante el mes de octubre, millones de personas en todo el mundo esperan el anuncio del Programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos, más conocido como la Lotería de Visas.

Sin embargo, en este 2025, la convocatoria correspondiente a la DV-2027 todavía no ha sido abierta oficialmente. Esto ha generado dudas sobre si se va a realizar este programa en el mandato de Donald Trump.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el retraso se debe a que actualmente se están realizando modificaciones y ajustes administrativos al proceso de inscripción y selección.

“El Departamento de Estado anunciará las fechas de inscripción para la DV-2027 y los detalles sobre los cambios en el proceso de este año cuando estén disponibles”, informó la cuenta oficial de Asuntos Consulares del Gobierno estadounidense en la red social X.

La Lotería de Visas permite a ciudadanos extranjeros acceder a una 'green card', que permite a los inmigrantes trabajar y vivir de forma permanente en Estados Unidos.

Aunque la inscripción se realiza en 2025, los seleccionados en este sorteo podrán viajar y residir en Estados Unidos en el año fiscal 2027, de ahí el nombre “DV-2027”.

Las personas que resultaron ganadoras de la DV-2026, cuya inscripción se realizó en 2024, ya fueron notificadas para seguir el proceso y obtener la residencia permanente en el país norteamericano.