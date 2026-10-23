Lula y Bolsonaro, en su último cara a cara antes del balotaje en Brasil

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentan en el último debate antes de la segunda vuelta electoral en Brasil.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes 23 de octubre de 2026 en un último debate televisado para intentar convencer a los indecisos dos días antes de un reñido balotaje.

El hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro ganó la primera vuelta hace casi tres semanas, con 47% de los votos frente a 45% para el izquierdista Lula.

Esa victoria sorpresa encendió una campaña hasta entonces deslucida.

La izquierda salió a la calle y se movilizó frente al dominio de la derecha en redes sociales. Los 8,5 millones de seguidores del "Ejército de Lula" se activaron con fuerza en WhatsApp.

El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como los brasileños llaman a una remontada en el fútbol.

Bolsonaro, de 45, pacta entre tanto con gobernadores y otros aliados, y se dice confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina.

Un sondeo del instituto Datafolha ubicó el jueves en empate a Lula y Bolsonaro, con 50% de los votos. Dos semanas atrás, el senador conservador tenía una ventaja de cuatro puntos sobre el mandatario.

"Lula está enfrentando la cuesta arriba, pero todavía no ha asestado un golpe decisivo. El debate podría ser su última oportunidad", dijo a la AFP el politólogo Leandro Gabiati, director de la firma de consultores Dominium.

La cita en los estudios de TV Globo, la mayor cadena del país, será el segundo cara a cara de los candidatos tras su recio debate del domingo, cuando intercambiaron insultos.

El grupo Globo anunció que limitará la circulación de los candidatos en el estudio, después de que en el primero en TV Band, Bolsonaro apareciera a menudo detrás de Lula negando con la cabeza mientras este hablaba.

Una petición en línea que suma más de un millón de firmas pidió además a la cadena rectificar a los candidatos en directo si afirman cosas falsas.

Cada bando acusa al otro de difundir masivamente desinformación.

Batalla judicial

La contienda se juega también ante la justicia.

Ambos candidatos recurrieron esta semana al Tribunal Superior Electoral para reclamar la inhabilitación de su adversario por acusaciones de tretas en las plataformas.

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, está bajo presión.

El campo de Lula acusa al gigante tecnológico estadounidense de "injerencia" en beneficio de Bolsonaro mediante una supuesta "manipulación algorítmica".

La empresa niega estas acusaciones, pero ha reconocido "problemas técnicos" que no afectan únicamente a Brasil.

Por su parte, Bolsonaro denunció a Lula por "abuso de poder" en la presunta difusión masiva de acciones de gobierno en periodo electoral a través de una cuenta gubernamental de WhatsApp.