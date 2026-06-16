Un hijo de Bolsonaro condenado a cuatro años de cárcel en Brasil por hacer lobby por su padre

Tribunal Supremo de Brasil avala juzgar a hijo de Bolsonaro por obstrucción a la justicia

La corte suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por su intento de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.

El exmandatario ultraderechista fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de "coacción" contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara en favor de su padre.