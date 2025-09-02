Marco Rubio confirma 'ataque letal' contra un barco con drogas procedente de Venezuela

Estados Unidos envió buques de guerra al Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un "ataque letal" a un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, confirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este martes 2 de septiembre del 2025.

"Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", escribió Rubio en X.

Antes de la confirmación de Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya adelantó del ataque. "Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Añadió que el Ejército de ese país ha detectado muchas drogas y "estas provienen de Venezuela".

El pasado 27 de agosto del 2025 Estados Unidos confirmó que envió ocho buques de guerra a las aguas del Caribe y de el Pacífico para contrarrestar el narcotráfico. Por su parte, Venezuela anunció que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales en respuesta al despliegue militar norteamericano.