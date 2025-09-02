¿Quién es Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU. que visitará Ecuador?

Marco Rubio asumió el cargo como el 72º Secretario de Estado de Estados Unidos, el 21 de enero de 2025.

El presidente Daniel Noboa recibirá, el jueves 4 de septiembre del 2025, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para una reunión en el Palacio Carondelet, en Quito.

En el encuentro está previsto que se traten asuntos relacionados con la seguridad y la lucha contra la migración irregular, indicó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo. Además, de visitar Ecuador, Rubio también confirmó que irá a México.

"El secretario de Estado Marco Rubio llegará al país en una agenda con objetivos claros: cooperación en seguridad, migración y materia económica", señaló la Cancillería ecuatoriana.

¿Quién es Marco Rubio?

Rubio es un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump. Desde el 21 de enero del 2025, el Senado de Estados Unidos confirmó que él se convirtió en el 72° Secretario de Estado de EE.UU.

Rubio, quien entonces se desempeñaba como senador de Florida, se convirtió en el primer hispano en dirigir la diplomacia estadounidense.

Marco Antonio Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida, Estados Unidos, después que sus padres nacidos en Cuba optaron por migrar al país del norte "en busca del sueño americano", según recoge la biografía que la Secretaría de Estado tiene publicada en su página web.

Su padre trabajaba como barman en banquetes, mientras que su madre alternaba su tiempo como ama de casa y camarera de hotel.

Él es el principal asesor del presidente Trump en materia de asuntos exteriores. Ejecuta la política exterior a través del Departamento de Estado, que incluye el Servicio Exterior, el Servicio Civil y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Como parte de su trayectoria, Rubio se desempeñó como comisionado municipal de West Miami y presidente de la Cámara de Representantes de Florida. En 2010, obtuvo un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Se desempeñó como senador hasta 2025.

También fue miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, miembro del influyente Comité de Asignaciones del Senado, así como del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimientos.