María Corina Machado entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró el sábado 23 de mayo de 2026 su confianza en el plan del presidente Donald Trump, para conducir a elecciones en Venezuela, unos cómicos a los que se presentará.

Trump, anunciado tras la captura el 3 de enero del entonces presidente, Nicolás Maduro, por el ejército estadounidense, que Washington establecería un plan para celebrar elecciones, aunque no establecieron fechas.

Desde entonces, Venezuela está gobernada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

"Nosotros creemos, confiamos y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y el secretario, Marco Rubio, por los avances que se han logrado", afirmó Machado desde Panamá.

Machado asegura que será candidata

"Estamos demostrando que realmente queremos que este plan avance, queremos coordinar y facilitar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia", añadió.

Según Machado, Washington ha demostrado "que entiende lo que significa para su seguridad nacional tener un aliado a largo plazo".

La opositora venezolana se encuentra en Panamá, donde protagonizará un evento público junto a la diáspora venezolana. El lunes será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.

"Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país, un propósito, la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos", indicó Machado rodeada de decenas de opositores.