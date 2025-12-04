Noboa empieza gira por España, Emiratos Árabes y Noruega; estas es su agenda oficial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emprendió el miércoles 3 de diciembre del 2025 un nuevo viaje que lo llevará a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega. Su gira finalizará el 11 de diciembre.

El objetivo es "impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas", según señaló la Presidencia del país sudamericano.

La primera parada será España. Este jueves, 4 de diciembre del 2025, está previsto que se reúna con la comunidad ecuatoriana en Madrid para entregar becas, aunque no se ha dado más detalles de su agenda en el país.

Mientras que a Emiratos Árabes Unidos Noboa llegará para "fortalecer todas las actividades, acciones y proyectos que ya están en curso" entre ambos países, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, quien lo acompaña en la gira internacional.

Las reuniones del mandatario estarán particularmente relacionadas con "proyectos de inversión, un proyecto financiero con el país, y también proyectos de energía", indicó la canciller, que añadió que también tendrán un encuentro con el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD).

Además, la ministra señaló que se realizará la apertura de Casa Ecuador, un proyecto que busca "mostrar las oportunidades que tiene el Ecuador en el mundo". Esta actividad tendrá lugar en la Fan Zone del Grand Prix de Abu Dabi del 4 al 7 d diciembre del 10:00 20:00, informó la Cancillería.

En el caso de Noruega, está previsto que el mandatario participe el 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, por un pedido de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Viajes de Noboa cuestionados

Los últimos viajes del presidente Noboa están bajo el ojo público después de que entre el 18 y 20 de noviembre, tras perder el referéndum que él impulsó, hizo un viaje oficial a Estados Unidos, pero su agenda fue declarada como "confidencial".

A finales de noviembre anunció otro viaje a EE.UU. que terminó el lunes 1 de diciembre, pero luego señaló que sería para cumplir actividades personales.

Sin embargo, Sommerfeld aseguró que los viajes del presidente significan que las relaciones de Ecuador con el mundo "se han retomado".

"Ecuador estaba rezagado, con relaciones lentas, sin defender y trabajar por los intereses del país en materia de cooperación internacional, comercial, multilateral", señaló.

"Necesitamos traer mayor inversión y a eso se deben los viajes presidenciales. Tenemos la suerte de tener un presidente que entiende cómo se mueve el mundo, la economía global, y lo que necesitamos hacer para traer inversión y poder exportar mayor cantidad de productos y ojalá servicios ecuatorianos también", zanjó la canciller.

Su próximo viaje será el viernes 5 al lunes 15 de diciembre por asunto familiar y del 19 al 22 de enero irá a Davos, en el marco del Foro Económico Mundial.