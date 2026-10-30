Gobierno amplía hasta el 4 de noviembre las desconexiones para industrias de alto voltaje
Un total de 185 empresas de alto consumo eléctrico deberán cumplir cuatro días de desconexiones, entre el 1 y el 4 de noviembre.
Las empresas del sector AV1 tendrán cuatro días seguidos de desconexión eléctrica los primeros días de noviembre de 2026.
Viceministerio de Producción.
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Actualizado:
30 oct 2026 - 16:00
El Gobierno Nacional extendió las desconexiones eléctricas para las industrias de mayor consumo de energía, es decir para 185 empresas clasificadas como clientes de alto voltaje 1 (AV1).
Este viernes 30 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía notificó a los gremios y compañías sobre el nuevo cronograma. De acuerdo con el calendario, las desconexiones se aplicarán desde el domingo 1 hasta el miércoles 4 de noviembre.
La disposición provocó preocupación en el sector productivo. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, cuestionó la extensión de los cortes y advirtió sobre las consecuencias para las exportaciones.
A través de su cuenta de X, Camposano señaló: “cuatro días (del 1 al 4 de noviembre) sin electricidad comprometen gravemente las exportaciones. Sin hielo ni material de empaque, y con toque de queda, operar se vuelve inviable Las exportaciones sostienen la economía, la dolarización y miles de empleos rurales, hoy también amenazados por El Niño”.
Las empresas fueron notificadas con el horario de desconexiones pese a que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, aseguró que desde el 1 de noviembre se suspenderían las desconexiones de electricidad para las empresas del país.
"Estamos caminando hacia tener más abastecimiento y llegar al 1 de noviembre, donde las (empresas) AV1 y AV2 no tengan que desconectarse", aseguró Neira, en una entrevista con Teleamazonas, el pasado 22 de octubre.
A diferencia de las compañías de alto voltaje, el nuevo cronograma establece que las empresas de media tensión no tendrán desconexiones eléctricas entre el domingo 1 y el viernes 6 de noviembre.
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