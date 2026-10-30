Gobierno amplía hasta el 4 de noviembre las desconexiones para industrias de alto voltaje

Las empresas del sector AV1 tendrán cuatro días seguidos de desconexión eléctrica los primeros días de noviembre de 2026.

El Gobierno Nacional extendió las desconexiones eléctricas para las industrias de mayor consumo de energía, es decir para 185 empresas clasificadas como clientes de alto voltaje 1 (AV1).

Este viernes 30 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía notificó a los gremios y compañías sobre el nuevo cronograma. De acuerdo con el calendario, las desconexiones se aplicarán desde el domingo 1 hasta el miércoles 4 de noviembre.

La disposición provocó preocupación en el sector productivo. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, cuestionó la extensión de los cortes y advirtió sobre las consecuencias para las exportaciones.

A través de su cuenta de X, Camposano señaló: “cuatro días (del 1 al 4 de noviembre) sin electricidad comprometen gravemente las exportaciones. Sin hielo ni material de empaque, y con toque de queda, operar se vuelve inviable Las exportaciones sostienen la economía, la dolarización y miles de empleos rurales, hoy también amenazados por El Niño”.

Cuatro días (del 1 al 4 de noviembre) sin electricidad comprometen gravemente las exportaciones. Sin hielo ni material de empaque, y con toque de queda, operar se vuelve inviable! Las exportaciones sostienen la economía, la dolarización y miles de empleos rurales, hoy también amenazados por El Niño. — José Antonio Camposano C. (@jcamposanoc) October 30, 2026

Las empresas fueron notificadas con el horario de desconexiones pese a que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, aseguró que desde el 1 de noviembre se suspenderían las desconexiones de electricidad para las empresas del país.

"Estamos caminando hacia tener más abastecimiento y llegar al 1 de noviembre, donde las (empresas) AV1 y AV2 no tengan que desconectarse", aseguró Neira, en una entrevista con Teleamazonas, el pasado 22 de octubre.

A diferencia de las compañías de alto voltaje, el nuevo cronograma establece que las empresas de media tensión no tendrán desconexiones eléctricas entre el domingo 1 y el viernes 6 de noviembre.