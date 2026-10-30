Así está la agenda de partidos de la legión tricolor en la Premier League 2026

Los futbolistas ecuatorianos que militan en la Premier League afrontan una jornada clave este fin de semana en Inglaterra. Con compromisos de alta exigencia en el calendario, los tricolores buscarán ser protagonistas y sumar minutos trascendentales con sus respectivos clubes en la máxima categoría.

La actividad de la legión abrirá el sábado 31 de octubre a las 07:30 (hora de Ecuador) con un duelo de alto impacto en Stamford Bridge.

Chelsea, con Moisés Caicedo afirmado en la zona media, recibirá al Manchester United en un enfrentamiento decisivo por los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.

En el turno de las 10:00 (hora ecuatoriana), la jornada continuará con varios frentes de atención.

AFC Bournemouth se medirá ante Leeds United con la presencia del joven atacante Malcom Dacosta, mientras que Brighton & Hove Albion visitará al Manchester City en el Etihad Stadium y Hull City chocará frente a Ipswich Town.

Día Partido Ecuatoriano Hora (ECU) Estadio Sáb 31 Oct 2026 Chelsea vs. Manchester United Moisés Caicedo 07:30 Stamford Bridge Sáb 31 Oct 2026 AFC Bournemouth vs. Leeds United Malcom Dacosta 10:00 Vitality Stadium Sáb 31 Oct 2026 Hull City vs. Ipswich Town Óscar Zambrano 10:00 MKM Stadium Sáb 31 Oct 2026 Coventry City vs. Sunderland Nilson Angulo 10:00 CBS Arena Dom 01 Nov 2026 Liverpool vs. Arsenal Piero Hincapié 11:30 Anfield

Por su parte, el Sunderland completará el bloque sabatino rindiendo visita al Coventry City en condición de visitante.

El equipo cuenta en sus filas con el aporte ofensivo de Nilson Angulo, además del seguimiento sobre jóvenes figuras proyectadas a la plantilla estelar en esta etapa del torneo.

El plato fuerte dominical llegará el 1 de noviembre a las 11:30 (hora de Ecuador) en Anfield. Arsenal, donde destaca el defensor Piero Hincapié en la zaga central, visitará al Liverpool en un choque directo entre aspirantes al título de la temporada.

De esta manera, la representación ecuatoriana en el balompié británico promete una intensa agenda para la afición tricolor, que podrá seguir de cerca el desempeño de sus compatriotas en una de las ligas más competitivas del planeta.