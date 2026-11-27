Familiares denuncian falta de atención a militares presos en huelga de hambre en Venezuela

Familiares de una treintena de militares detenidos en Venezuela acudieron este viernes 27 de noviembre de 2026 ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para advertir que los reclusos se encuentran en peligro tras cumplir 18 días en huelga de hambre en la prisión militar de Ramo Verde.

La medida inició el pasado 9 de noviembre, cuando una veintena de sargentos procesados por el denominado caso Cotiza, relacionado con el alzamiento y sustracción de armas de un puesto militar en Caracas en 2019, dejó de ingerir alimentos para denunciar irregularidades en sus juicios y exigir su inclusión en una amnistía.

Con el paso de los días se sumaron otros acusados de rebelión y traición a la patria, alcanzando un total de 37 huelguistas.

El 17 de noviembre, siete de los militares tuvieron que levantar la huelga debido al deterioro de su estado físico y recibieron atención médica, mientras que 30 continúan en ayuno.

Con pancartas con mensajes como "Que la libertad no les cueste la vida" y "No son números, son vidas", los allegados y organizaciones como CLIPPVE reclamaron hidratación, asistencia médica urgente y el restablecimiento de visitas y acceso a abogados.

El Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado de los huelguistas.

Aunque desde febrero de 2026 más de 1 000 presos políticos han sido excarcelados bajo una amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, la ONG Foro Penal estima que más de 300 presos políticos siguen recluidos en el país.

¿Qué es la cárcel de Ramo Verde?

La cárcel de Ramo Verde, cuyo nombre oficial es Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, es una prisión militar de máxima seguridad ubicada en Los Teques, estado Miranda, al sur del Área Metropolitana de Caracas.

El recinto opera bajo administración castrense venezolana y se caracteriza por sus estrictos controles y aislamiento.

A lo largo de las últimas décadas, ha funcionado como el principal centro de reclusión tanto para funcionarios militares procesados, dirigentes y opositores políticos de alto perfil.

Antecedentes en cárceles de Venezuela: el fallo de la Corte IDH sobre El Helicoide

Las denuncias sobre las condiciones de reclusión y el trato a los detenidos en Venezuela cuentan con recientes pronunciamientos internacionales.

El pasado 10 de junio de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado venezolano el cierre definitivo de El Helicoide, un popular edificio gubernamental ubicado en Caracas señalado durante años por organismos internacionales como centro de detención y tortura.

En su sentencia el tribunal estableció un plazo de 18 meses, contados a partir de la notificación del fallo, para que las autoridades dispongan la clausura total de dichas instalaciones penitenciarias.