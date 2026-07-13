Míster Universo Venezuela halla sin vida a su pareja tras 17 días de búsqueda

El Míster Universo Venezuela, Lenin Peña, halló sin vida a su pareja tras los terremotos.

El Míster Universo Venezuela, Lenin Peña, confirmó este lunes 13 de julio de 2026 que halló sin vida a su pareja, tras 17 días de los terremotos que afectaron La Guaira.

Yordy Paredes, pareja de Peña, fue hallado bajo los escombros. El modelo lo buscó sin descanso desde los sismos mortales.

"¿Que cómo me siento? Me siento vacío, como si faltara la mitad de mi vida", dijo Peña en un video publicado en sus redes sociales.

El modelo venezolano se mostró devastado luego de que intentara llegar por su cuenta hasta el lugar donde quedó atrapado su novio.

"Solo le pido que donde esté me pueda perdonar por no llegar a tiempo". Lenin Peña

Peña utilizó el alcance de sus redes sociales para pedir ayuda para hallar a su pareja, quien quedó atrapada en las Residencias Caribe, en Tanaguarena, donde ambos vivían.

Esta noticia provocó una serie de mensajes de solidaridad en sus redes sociales tras una nueva aparición de Peña tras el sepelio de Paredes.

Los terremotos en Venezuela dejaron alrededor de 4 500 muertos, miles de desaparecidos y afectados.