Muere Alvin Hellerstein, juez que llevaba el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Alvin K. Hellerstein, juez federal encargado del caso contra Nicolás Maduro, falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años.

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, murió este miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años.

Su fallecimiento fue confirmado por un portavoz del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, según informó CNN. Según el portavoz, Hellerstein falleció por causas naturales, a pocos meses de cumplir 93 años.

Hellerstein llevaba casi tres décadas como magistrado y había presidido varios casos de gran repercusión en Estados Unidos.

El juez estaba al frente del proceso contra Maduro desde su captura por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. El caso incluye acusaciones de narcotráfico y tortura, cargos que el exmandatario venezolano y su esposa rechazan.

¿Qué pasará con el juicio contra Nicolás Maduro?

Tras la muerte de Hellerstein, los procesos judiciales que estaban bajo su responsabilidad serán reasignados de manera aleatoria a otros jueces federales, según informó un portavoz del tribunal.

Entre ellos se encuentra el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, cuyo juicio está previsto para el 14 de junio de 2027.

El magistrado había presidido una audiencia el pasado 15 de octubre, en la que Maduro y Flores comparecieron para responder a nuevas acusaciones de tortura.

Durante esa diligencia, Maduro intentó pronunciarse sobre las acusaciones en lugar de responder directamente si se declaraba culpable o inocente. Hellerstein intervino y dispuso que se registrara una declaración de no culpabilidad.

Hasta el momento, no se ha anunciado quién asumirá el proceso ni si la designación de un nuevo juez modificará las fechas establecidas.