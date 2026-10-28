Murió Dolores Huerta, histórica activista de los derechos civiles en Estados Unidos, a los 96 años

Dolores Huerta, histórica defensora de los derechos civiles y laborales en Estados Unidos, falleció el 28 de octubre de 2026, a los 96 años.

Dolores Huerta, una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles y laborales en Estados Unidos, murió este miércoles 28 de octubre de 2026, a los 96 años. Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido por la fundación que lleva su nombre.

La activista falleció en su residencia de Bakersfield, California. Según informó un portavoz familiar, la causa de su muerte fue un cáncer.

En un comunicado, sus familiares expresaron su tristeza por la pérdida y solicitaron privacidad durante el duelo. También anunciaron que próximamente darán a conocer los homenajes para recordar su vida y trayectoria.

¿Quién fue Dolores Huerta?

Nacida el 10 de abril de 1930 en Nuevo México, Dolores Huerta fue una destacada activista estadounidense de origen mexicano que dedicó gran parte de su vida a defender los derechos de los trabajadores agrícolas, las mujeres y las comunidades migrantes.

Antes de convertirse en dirigente sindical, trabajó como maestra de primaria en California. Las difíciles condiciones de vida de sus estudiantes y sus familias la motivaron a involucrarse en la defensa de los derechos laborales.

En 1962, junto con César Chávez, fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, organización que posteriormente se convirtió en el sindicato United Farm Workers (UFW).

Desde ese espacio, Huerta participó en huelgas, protestas y negociaciones que permitieron conseguir mejores salarios, acceso a servicios de salud y condiciones laborales para miles de trabajadores del campo.