Ecuador, Colombia y Paraguay se suman a Estados Unidos y votan en rechazo a la resolución sobre el embargo a Cuba

La Asamblea General de la ONU adoptó el miércoles, 28 de octubre del 2026, por amplia mayoría una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aunque el respaldo a la isla cayó a su nivel más bajo en tres décadas.

En las últimas semanas, La Habana acusó a Washington de presionar por segundo año consecutivo a varios países para que retiraran su respaldo a la resolución que desde 1992 reclama el fin del embargo estadounidense, que este año incorporó una referencia a las consecuencias del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero.

La resolución cubana recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el apoyo más bajo desde 1995. Tanto los votos en contra como las abstenciones se duplicaron respecto al 2025.

Cuba ha contado históricamente con un respaldo casi unánime en la ONU. Entre 2005 y 2024 obtuvo de forma sostenida más de 182 votos favorables a su resolución, con Estados Unidos e Israel como principales opositores.

Este año en América Latina, la Argentina del derechista Javier Milei volvió a votar en contra, esta vez acompañada por Colombia y Ecuador, gobernados por también derechista Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa, respectivamente.

Dentro de la Unión Europea se abstuvieron Italia, Alemania y Grecia.

"Han crecido los contrarios, o sea, los que están de acuerdo con el bloqueo, imagínate (...) hay países que están peor que nosotros y entonces les ofrecen dinero y votan a favor de Estados Unidos", dijo a la AFP en La Habana Pedro Rodríguez, un profesor de deportes que todavía trabaja a sus 82 años.

En redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, festejó el resultado de la votación.

"El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EEUU para cambiar el rumbo de esta votación", escribió en X.