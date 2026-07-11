Hallan sin vida al futbolísta Jayden Adams tras jugar el Mundial 2026 con Sudáfrica

El fútbolista sudafricano Jayden Adams fue hallado sin vida la madrugada de este sábado 11 de julio de 2026

El deportista sudafricano Jayden Adams fue hallado sin vida este sábado 11 de julio de 2026. El futbolista de 25 años jugó tres partidos del Mundial 2026 con los 'Bafana Bafana'.

Se conoce que Adams apareció muerto en su casa de Stellenbosch, según lo anunciaron las autoridades deportivas de su país. El futbolísta acababa de regresar después de participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí", explicó la Unión de Futbolistas Sudafricanos en una nota oficial.

"Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", confirmaba el ente deportivo sudafricano, después de que los medios de comunicación locales fueran los primeros en informar.

El futbolista jugó en tres partidos del presente Mundial con Sudáfrica. Fue titular en el partido inaugural ante México, mientras que en los dos siguientes de la fase de grupos, frente a República Checa y Corea del Sur. Pese a lograr la clasificación a dieciseisavos, no jugó un solo minuto contra Canadá.

¿Quién era Jayden Adams?

Originario de Cape Town, Jayden Adams comenzó su carrera en el Stellenbosch FC de la Liga Sudafricana en el año 2020, y formó parte del mismo hasta el 2025.

Desde 2025 Adams jugaba para el Mamelodi Sundowns, con el cual ganó la Liga de Campeones de la CAF en 2026.

El mediocampista hizo su debut con la Selección de Sudáfrica en el 2024, con la cual registró nueve partidos y un gol.