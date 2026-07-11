Teleamazonas transmitirá en vivo el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El histórico show de medio tiempo debutará en la final del Mundial 2026.

Teleamazonas llevará a los hogares ecuatorianos el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La transmisión formará parte de la cobertura especial del partido decisivo, que se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Será la primera vez que una final de un Mundial masculino incluya un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una propuesta impulsada por la FIFA y la organización Global Citizen para combinar deporte, música y entretenimiento.

Artistas internacionales en el escenario

El espectáculo contará con la participación de Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, además de otros invitados especiales.

La dirección artística está a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

¿A qué hora será el show de medio tiempo?

La FIFA confirmó que el espectáculo se realizará durante el entretiempo de la final del Mundial 2026, aunque no ha establecido una hora exacta para su inicio, ya que dependerá del desarrollo del partido.

Inicio de la final: 14:00 (hora de Ecuador)

14:00 (hora de Ecuador) Show de medio tiempo: Se transmitirá durante el descanso del partido , aproximadamente entre las 14:45 y 15:10 , dependiendo del tiempo añadido del primer tiempo.

Se transmitirá durante el , aproximadamente entre las , dependiendo del tiempo añadido del primer tiempo. Duración: La FIFA anunció que el espectáculo será más extenso que un descanso tradicional, con una duración cercana a los 20 minutos, para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

El partido se disputará el domingo 19 de julio en el Nueva York, Estadio de Nueva Jersey, donde también se desarrollará este espectáculo, que marcará un precedente al ser el primero de su tipo en una final de la Copa Mundial de la FIFA.