¡Una millonaria semifinal!: el impresionante valor de Francia y España en el Mundial 2026

Alex Baena, de España, celebra con sus compañeros tras el partido, después de que España se clasificara para las semifinales de la Copa Mundial.

El desarrollo de la Copa Mundial 2026 ha consolidado a Francia y España en el podio financiero del fútbol internacional, disparando la cotización de sus plantillas y posicionándolas entre las selecciones más caras de todo el planeta.

El valor de mercado de ambos países se sustenta en la gran campaña que están realizando en el torneo y en la explosión individual de sus figuras, factores que capturan la atención de los principales clubes del mundo.

Francia se mantiene firmemente en la cima como la selección más valiosa del mundo, con una tasación de plantilla que supera los 1 500 millones de euros. El peso de Kylian Mbappé sigue siendo el principal motor económico del equipo, pero el notable rendimiento de futbolistas jóvenes en el esquema de Didier Deschamps ha provocado una revalorización en cadena de todo el plantel galo.

Los más destacados de Francia

# Jugador Posición Edad Club Valor (Dólares) 1 Kylian Mbappé Delantero 27 Real Madrid 205,60 M$ 2 Michael Olise Med. Ofensivo 24 Bayern Múnich 171,30 M$ 3 Désiré Doué Extremo Derecho 21 PSG 137,00 M$ 4 William Saliba Defensa Central 25 Arsenal FC 114,20 M$ 5 Ousmane Dembélé Delantero 29 PSG 114,20 M$ 6 Rayan Cherki Med. Ofensivo 22 Olympique Lyon 102,80 M$ 7 Warren Zaïre-Emery Mediocentro 20 PSG 91,40 M$ 8 Bradley Barcola Extremo Izquierdo 23 PSG 79,90 M$ 9 Dayot Upamecano Defensa Central 27 Bayern Múnich 79,90 M$ 10 Aurélien Tchouaméni Pivote 26 Real Madrid 79,90 M$

Por su parte, España experimenta un crecimiento vertical y ya pelea el segundo puesto global con Inglaterra, rozando una cotización total de 1 300 millones de euros. El factor diferencial en este incremento de valor ha sido la impresionante vitrina mundialista para figuras como Lamine Yamal y Pedri, quienes han visto elevar sus cláusulas y su estatus en el mercado internacional gracias a su liderazgo en la cancha.

Ambas potencias se preparan ahora para un choque decisivo en las semifinales de la Copa del Mundo, un enfrentamiento que no solo definirá al finalista del torneo, sino que pondrá sobre el césped un valor combinado que supera los 2.700 millones de euros. Este duelo directo representa la cumbre del éxito deportivo y financiero en el fútbol moderno actual.

Los más destacados de España