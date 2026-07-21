Óscar Zambrano regresa al Hull City: el volante jugará en la Premier League 2026-2027

El mercado de pases del fútbol europeo volvió a colocar a una de las joyas del balompié ecuatoriano en el centro de la escena. El Hull City hizo oficial el retorno del mediocampista Óscar Zambrano para disputar la temporada 2026/2027 de la Premier League. El club inglés cerró un acuerdo definitivo para el traspaso del volante de 22 años, quien de esta manera asegura su permanencia en la élite.

El traspaso representa una nueva oportunidad de consolidación para Zambrano en las filas de los Tigers, institución donde ya tuvo una primera etapa durante el curso 2024/2025 cedido desde Liga de Quito.

Tras superar una sanción deportiva impuesta por el TAS que interrumpió temporalmente su progresión, el mediocampista logró reencontrar su mejor nivel físico y futbolístico durante un breve paso por el NK Maribor del balompié esloveno.

En el comunicado oficial, el club destacó el rendimiento del ecuatoriano durante su paso por Eslovenia y recordó su aporte cuando defendió la camiseta de los Tigers.

"Hull City se complace en anunciar el regreso del mediocampista defensivo ecuatoriano Óscar Zambrano, procedente del club esloveno Maribor, mediante un traspaso definitivo por una cifra que no fue revelada", informó la institución.

La operación quedó pactada mediante un contrato que vincula al jugador con el club inglés hasta el año 2030, incluyendo además la opción de extender el acuerdo por una campaña adicional dependiendo de sus métricas de rendimiento y objetivos cumplidos.

Con su llegada al máximo circuito inglés, el volante tricolor se suma a la nutrida legión ecuatoriana que compite en el fútbol británico de primera división. Su perfil táctico, caracterizado por el criterio en la salida de balón, la precisión en los pases de larga distancia y la capacidad para recuperar la posesión en el centro del campo, se perfila como un recurso clave dentro del esquema de su director técnico.

El regreso de Óscar Zambrano a la Premier League también genera altas expectativas en el entorno de la selección ecuatoriana de fútbol. Su continuidad regular en un torneo de máxima exigencia europea le permitirá ganar el ritmo competitivo necesario para pelear por un lugar fijo en las convocatorias de la Tricolor de cara a los próximos retos internacionales.