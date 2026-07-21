WhatsApp elimina el texto ‘En línea’: Así funciona el nuevo punto verde de conexión

Whatsapp eliminará el texto "en línea" y lo reemplazará con un punto verde.

WhatsApp está sustituyendo su clásico indicador de texto "en línea" por un sutil punto verde sobre la foto de perfil. El cambio busca limpiar la interfaz de la aplicación de mensajería de Meta y alinear su diseño visual con el de otras plataformas hermanas como Instagram y Messenger.

Esta actualización ya se encuentra en fase de despliegue gradual dentro de las versiones beta de la aplicación para sistemas operativos iOS y Android.

¿Cómo funciona el nuevo indicador de WhatsApp?

El rediseño modifica por completo la manera en la que se visualiza la actividad de los contactos. A continuación, se detallan las características clave de su funcionamiento:

Ubicación discreta : El pequeño círculo verde se posiciona directamente en la esquina de la foto de perfil del usuario

: El pequeño círculo verde se posiciona directamente en la esquina de la foto de perfil del usuario Activación en tiempo real : Aparece únicamente cuando la persona abre y utiliza de forma activa la aplicación, desapareciendo de inmediato al cerrarla.

: Aparece únicamente cuando la persona abre y utiliza de forma activa la aplicación, desapareciendo de inmediato al cerrarla. Visualización limitada : En las primeras fases de prueba, este indicador solo se muestra al ingresar a la pantalla de información del contacto (pulsando sobre su nombre dentro del chat) y no de forma masiva en la lista principal de conversaciones.

: En las primeras fases de prueba, este indicador solo se muestra al ingresar a la pantalla de información del contacto (pulsando sobre su nombre dentro del chat) y no de forma masiva en la lista principal de conversaciones. Respeto a la privacidad: Si un usuario tiene desactivada la opción de compartir su estado de conexión en los ajustes de privacidad, el punto verde no se mostrará bajo ninguna circunstancia.

Este ajuste estético coincide con el despliegue de la actualización de seguridad más importante en la historia de la aplicación: la introducción de los nombres de usuario opcionales.

De acuerdo con reportes de cadenas internacionales como Al Jazeera, la plataforma permite a sus más de 3 000 millones de usuarios registrar un identificador único (comenzando por figuras públicas).

Esta herramienta posibilitará entablar conversaciones y unirse a grupos sin necesidad de revelar el número de teléfono celular a desconocidos, añadiendo una sólida capa de protección a la identidad digital de las personas.