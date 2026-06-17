Ha muerto la niña de 'El Aro', la actriz Daveigh Chase

Daveigh Chase falleció a los 35 años por una infección.

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror “El Aro”, falleció a los 35 años.

La noticia fue difundida inicialmente por TMZ y posteriormente recogida por diversos medios internacionales este miércoles 17 de junio de 2026.

Según esas publicaciones, la información fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas a Hernandez, la actriz habría fallecido tras complicaciones derivadas de un cuadro de meningitis e infección sanguínea.

Sin embargo, no se ha difundido un informe médico oficial ni un pronunciamiento público de representantes de la artista que detalle las circunstancias de su muerte.

Daveigh Chase: Trayectoria cinematográfica

Chase nació en Las Vegas, el 24 de julio de 1990. Alcanzó fama internacional siendo apenas una adolescente.

En 2002 protagonizó dos de los personajes más recordados de su generación: la inquietante Samara Morgan, la niña de cabello oscuro que emergía de un televisor en “The Ring”, y la voz de Lilo Pelekai en la exitosa cinta animada de Disney “Lilo & Stitch”.

Su carrera también incluyó participaciones en producciones como “Donnie Darko”, la serie “Big Love” de HBO y el doblaje en inglés de Chihiro para la aclamada película japonesa “El viaje de Chihiro”.

El legado de Samara en el cine de terror

Aunque desarrolló una trayectoria diversa, Chase quedó ligada para siempre al género del terror gracias a su interpretación de Samara Morgan en la versión estadounidense de “The Ring”, estrenada en 2002.

Su actuación le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine de horror de comienzos de siglo y contribuyó a que la película se transformara en un fenómeno cultural que todavía es recordado por los fanáticos del género.