Avalancha mata a montañista mexicano y a su esposa canadiense

Pareja fue sepultada por avalancha en la cordillera Blanca de Perú

Un montañista mexicano y su esposa canadiense murieron este miércoles 17 de junio al ser alcanzados por una avalancha de nieve cuando escalaban el pico Tocllaraju, en la cordillera Blanca de Perú, informó un equipo de socorristas.

El deslizamiento se registró en la madrugada cuando un trío de andinistas ascendía los 6 034 metros de altura del nevado, ubicado en la región Ancash, a unos 400 kilómetros al norte de Lima.

El andinista sobreviviente es el peruano Florentino Caldua, informó la Asociación de Guías de Montañas del Perú (AGMP), grupo privado que lideró su rescate.

Rescatistas lograron rescatar un cuerpo

Las víctimas son el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, señaló la radio RPP.

Un equipo de rescatistas de la AGMP logró recuperar el cuerpo de uno de ellos, señaló la institución.

La cordillera Blanca, en el noreste de Perú, alberga montañas como el Huascarán, el más elevado del país con 6 757 metros de altura, y el Huandoy (6 395 ms) y atraen a escaladores y turistas de todo el mundo.