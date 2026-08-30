Simón, el perrito que pidió la mano de un sacerdote durante una oración

El perrito que pidió la mano de un sacerdote durante una oración, se robó el cariño de las personas en redes sociales.

Simón solo tuvo que levantar una patita para convertirse en el protagonista del momento. Mientras el padre Carlos Mario Peña Lopera realizaba una oración de intercesión por una mujer, el perrito extendió su pata hacia él. El sacerdote la sostuvo y siguió rezando.

La escena ocurrió en la parroquia Santo Domingo Savio, en el barrio Covisan de Villavicencio, Colombia, donde el religioso desarrolla su labor pastoral.

El video muestra a Simón sentado sobre una silla, junto a la mujer. Su acercamiento y la respuesta del sacerdote provocaron comentarios de cariño y humor en redes sociales.

Simón y Luna, los compañeros del sacerdote

La presencia de Simón en la parroquia no es una novedad. Él y Luna, otra perrita, fueron rescatados y adoptados por el sacerdote después de vivir en situación de abandono.

Ambos ya habían llamado la atención en otro video, en el que aparecían cerca del altar y aullaban durante los cantos de alabanza. Los usuarios los bautizaron cariñosamente como los “monaguillos” de la parroquia.

Esta vez, una patita extendida y la mano del padre bastaron para volver a poner a Simón en el centro de las miradas.