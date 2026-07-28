Tiroteo durante festival gastronómico en Seattle deja tres muertos y cuatro heridos

Un tiroteo registrado la tarde del domingo 26 de julio durante el festival gastronómico Bite of Seattle, en Seattle Center, dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas, entre ellas un niño de 2 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00, cuando se produjo un intercambio de disparos entre personas involucradas.

La policía informó que el incidente no representaba una amenaza activa para el público.

Policía detiene a un sospechoso

Las autoridades detuvieron a un adolescente de 15 años, quien estaría entre las personas involucradas en el tiroteo.

La investigación apunta a que al menos tres personas habrían participado en el intercambio de disparos. Un joven de 19 años murió en el lugar y la policía continúa buscando al menos a otro sospechoso.

Las autoridades no han proporcionado una descripción del segundo implicado que permanece prófugo.

Investigación continúa

La policía señaló que los asistentes al festival no parecían ser el objetivo del tiroteo. El hecho se habría originado entre personas involucradas en el intercambio de disparos.

Los investigadores mantienen las diligencias para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer la participación de cada uno de los implicados.

Entre las personas heridas se encuentra un niño de 2 años, además de otras tres víctimas que fueron trasladadas para recibir atención médica.

Las autoridades continúan recopilando información y pidieron a la ciudadanía aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar al sospechoso que permanece prófugo.