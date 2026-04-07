Así será el sepelio de Gustavo Velásquez, el 'Amo de la Cumbia'

Los restos del artista ecuatoriano Gustavo Velásquez son velados en Quito hasta la tarde del miércoles 8 de abril del 2026. El artista falleció a los 71 años de edad tras luchar seis años contra un agresivo cáncer.

Sus familiares anunciaron su muerte a través de un comunicado en redes sociales. "Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad", escribió la familia Velásquez Guevara.

Velásquez, conocido también como el 'Amo de la Cumbia', fue Sociólogo y abogado de profesión. Llegó con su música a escenarios nacionales e internacionales y se ganó el reconocimiento del público.

Integró la orquesta Don Medardo y sus Players desde 1967. En 1971 formó parte de la orquesta Los Hispanos con su inigualable interpretación de la canción 'Violencia'.

Luego su carrera como solista despegó, ganando el cariño del público que bailó y lloró junto a sus más grandes éxitos musicales como 'El Aguajal', 'Mi amigo el cóndor', 'Mírame un poquito más', entre otros.

Así será su sepelio

El velorio del artista empezó a las 09:00 en el Camposanto Monte Olivo, en el norte de Quito. Familiares y amigos llegaron con flores para darle su último adiós.

Los familiares también indicaron que las honras fúnebres finalizarán a las 15:00 del miércoles 8 de abril con una misa de cremación.