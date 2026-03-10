Netanyahu el primer ministro de Israel afirma que 'aún no hemos terminado' en Irán

El primer ministro israelí ordenó reanudar los ataques en Gaza ante lo que considera violaciones del alto el fuego de Hamás.

"Aún no hemos terminado", advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", declaró Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, según un comunicado publicado el martes.