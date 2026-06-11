La Selección de Ecuador cumplió con otra práctica pensando en el debut ante Costa de Marfil

La Selección de Ecuador cumplió este jueves 11 de junio con una nueva e intensa jornada de entrenamientos en Columbus, Ohio, enfocada enteramente en su debut en la Copa del Mundo 2026.

Bajo las órdenes del estratega argentino Sebastián Beccacece, el combinado nacional utilizó las instalaciones del Columbus Crew para realizar trabajos de alta intensidad, priorizando el orden táctico, la presión tras pérdida y la velocidad en las transiciones ofensivas que caracterizan la propuesta del cuerpo técnico.

La gran noticia del día para la afición ecuatoriana es que el cuerpo médico ratificó que no existen novedades negativas ni jugadores entre algodones. Figuras clave de la estructura tricolor como Willian Pacho, Enner Valencia y Kevin Rodríguez, quienes fueron resguardados y no sumaron minutos en el último compromiso amistoso frente a Guatemala, entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros, demostrando estar al 100% de sus capacidades físicas y listos para ser considerados en el rol titular.

Con el arranque oficial de la cita ecuménica este mismo jueves en suelo mexicano, el búnker de la Tri respira un ambiente de absoluto optimismo y concentración. Beccacece aprovecha estas últimas horas en Columbus para pulir los automatismos defensivos y ensayar las variantes en ataque, buscando neutralizar el despliegue físico y el juego directo de su primer rival, un examen que medirá de inmediato el nivel competitivo y las aspiraciones del equipo en el torneo.

Este viernes, la delegación ecuatoriana armará maletas para trasladarse a Filadelfia, sede de su esperado estreno mundialista. El debut de Ecuador frente a Costa de Marfil está programado para este domingo 14 de junio a las 18:00 (hora de Ecuador) en el Lincoln Financial Field, un escenario que se prevé pintado de amarillo y donde el arbitraje estará a cargo del experimentado colegiado inglés Michael Oliver.